Messina, litiga con la compagna davanti alla caserma e ferisce un pompiere intervenuto. Fermato un 30enne

La lite tra una coppia, quasi davanti alla caserma Bevacqua di via Salandra ha attirato in piena notte l'attenzione di tre vigili del fuoco. Un uomo sulla trentina che adesso si trova alla caserma Calipari dopo il fermo della Polizia, anziché placare l'ira con la quale si stava rivolgendo alla donna che si trovava con lui, all'invito dei vigili del fuoco ha risposto aggredendoli fisicamente. Uno di loro ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari intervenuti con un ambulanza per trasportarlo in ospedale. Sul posto le volanti della Polizia allertate dal corpo di guardia dei vigili del Fuoco. Gli agenti hanno portato l'uomo nella caserma Calipari per identificarlo e lo stanno trattenendo in attesa della decisione del giudice e del referto medico del pompiere ferito.