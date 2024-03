Arresti per spaccio a Messina, il gruppo di famiglia che gestiva la droga a Camaro

Era il gruppo di famiglia in un interno di droga, a Camaro, scoperchiato durante la latitanza del suo capo. Scappato in Calabria dopo aver freddato a colpi di pistola due persone davanti casa sua, in via Eduardo Morabito. Era il 2 gennaio del 2022.

C’erano dentro tutti. A cominciare da Claudio Costantino, il 39enne che attualmente è sotto processo per il duplice omicidio di Camaro San Luigi, quando uccise sul colpo con una calibro 9per21 Giovanni Portogallo e sparò al suo amico Giuseppe Cannavò, che morì dopo qualche giorno in ospedale. Erano andati da lui per regolare qualche “conto” ma rimasero a terra senza vita.

E accanto a Costantino, la notte scorsa, a conclusione dell’operazione della Polizia, sono finiti in carcere anche la compagna 39enne Alessandra Patti e il figlio di lei, il 21enne Ruben Prugno.

Si tratta dell’esecuzione di un’ordinanza cautelare siglata dalla gip Ornella Pastore, che nasce da un’inchiesta della sostituta della Dda Antonella Fradà, nata all’indomani del duplice omicidio, quando la Squadra Mobile mise sotto controllo il telefono e la casa di Costantino.

Oltre a loro tre ci sono altri sette indagati finiti in carcere. Si tratta dei messinesi Francesco Amante “bombolino”, 47 anni; Francesco Ferrante, 54 anni; Francesco Genovese “indigeno”, 43 anni (a suo carico c’è anche la detenzione di una pistola calibro 357); il figlio Giuseppe Genovese, 20 anni. E dei calabresi Albino Misiti, 62 anni (è originario di Polistena ma vive da anni a Messina); Giuseppe Saffioti detto “Peppe”, 30 anni, di Cinquefrondi in provincia di Reggio Calabria; Luigi Serena, 76 anni, nato a Bologna e residente a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria.

La rete di spaccio e smercio di droga che il gruppo capeggiato da Costantino aveva messo in piedi rifornendosi in Calabria, erano soprattutto “viaggi” di hashish, marijuana, crack e cocaina, secondo inquirenti e investigatori è venuta fuori in maniera molto chiara. Nel corso delle indagini sono stati arrestati quattro indagati e sequestrati circa cinquanta chili di droga, oltre che armi e munizioni nella disponibilità del gruppo.