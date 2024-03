Trovato l’accordo in Prefettura, la Polizia locale di Capo D'Orlando revoca la protesta

Rientra lo stato di agitazione della Polizia locale di Capo d’Orlando e così, da oggi, la turnazione del servizio riprenderà regolarmente.

È stato l’incontro a Messina, al Palazzo del Governo, su convocazione della prefetta Cosima Di Stani, a cui si erano rivolti i sindacati, FP Cgil e CSA Regioni Autonomie Locali, a sbrogliare la matassa.

Erano presenti la dirigente Michela Fabio per la Prefettura ; il sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì, Maria Teresa Castano comandante della Polizia Locale orlandina e, per i sindacati, Nino Pizzino (FP Cgil), Giacomo Campisi (Rsu), Pietro Fotia e Maria Fiorello (Csa Regioni Autonomie Locali).

A far sboccare il tutto è stato l’impegno del sindaco Ingrillì a pagare immediatamente l’indennità del salario accessorio arretrato relativo alle annualità 2015-2023 non appena il revisori dei conti daranno il via libera.