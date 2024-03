Rassegna stampa 12-03-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Schifani: il Ponte sullo Stretto di Messina è essenziale per la Sicilia

Assunzioni in Servizi ausiliari Sicilia, un capitolo anche per ex Servirail e Ferrotel

Messina, nuova Don Blasco: ad aprile altra apertura

Così si riconquista l’anima di Messina

Messina, prestiti a interessi del 600%: rigettati i patteggiamenti per Venuti e Prugno

S. Alessio Siculo, non era una vendita per evadere il fisco: assolto l’imprenditore Cucuzzella

Taormina, violento rogo distrugge due autocisterne

Trovato l’accordo in Prefettura, la Polizia locale di Capo D’Orlando revoca la protesta