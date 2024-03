Messina, caso Croce atto secondo: il Consiglio si pronuncerà sulla decadenza per assenze

Caso Croce atto secondo. Il consiglio comunale ha deciso di riaprire un procedimento per la decadenza del consigliere comunale. Questa volta a finire nel mirino dell’Aula, con la proposta di delibera presentata dal presidente del Consiglio Nello Pergolizzi, sono le giustificazioni alle decine e decine di assenze collezionate dall’esponente di Forza Italia e soggetto attuatore del commissario per l’emergenza idrogeologica.

Ancora una volta gli schieramenti politici hanno segnato la linea di demarcazione fra i favorevoli e i contrari. La maggioranza con, stavolta, tutti e 14 i suoi componenti, più i due rappresentanti del partito democratico hanno votato per l’avvio della procedura della contestazione di decadenza. Il centrodestra, anch’esso compatto ma con due assenze (Vaccarino e lo stesso Croce), si è fermato a quota 14 voti.