Bis per lo studio di Francesco La Fauci, a Milano vince il premio “Le Fonti Awards"

Prestigioso premio “Le Fonti Awards” a Milano, con il titolo di studio professionale dell’Anno diritto societario e controllo amministrativo, titolo già vinto anche nel 2023. Un primato per il professionista messinese Francesco La Fauci, che, per il secondo anno consecutivo, supera la concorrenza nazionale. In finale, lo studio di la Fauci se l’è vista con i “colossi” milanesi. Lo Studio La Fauci, presente da 40 anni in Sicilia, ha maturato una certificata esperienza in vari settori professionali che spaziano dalla contabilità privata e pubblica, al tributario, alle due diligence, al fiscale, al societario, al controllo legale dei conti, al settore bancario, al controllo sulla amministrazione societaria, alle procedure fallimentari di vario tipo, nella gestione delle crisi d’impresa e al settore della cooperazione per avere rivestito per molti anni la figura di esperto della Regione Sicilia.

Da 6 anni è presente in Milano dove ha avviato una proficua collaborazione con diversi studi legali affrontando tutte le tematiche legate ai servizi professionali di competenza. Si tratta di un ulteriore riconoscimento inanellato dal professionista messinese che, oltre ad essere titolare del suo studio, nel suo curriculum annovera la presenza nel board di importanti istituti bancari nazionali.