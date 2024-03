Assunzioni in Servizi ausiliari Sicilia, un capitolo anche per ex Servirail e Ferrotel

Non solo gli ex Pip. Il programma della Sas, Servizi ausiliari Sicilia, cita espressamente tra i destinatari del Piano industriale triennale 2024-26– avallato dalla Giunta del presidente Renato Schifani – anche i lavoratori ex Servirail e Ferrotel, inseriti in una voce specifica insieme con gli ex Keller. Categorie, queste, in cui il suffisso rievoca tempi in cui prestavano la loro opera per società non più esistenti, che offrivano occupazione e sostentamento. Come si legge dalla delibera della Giunta, alla data del 31 dicembre scorso, il personale della società in house contava 1.725 unità. «La Sas – si sottolinea – è stata autorizzata, in virtù di specifici provvedimenti legislativi regionali, a procedere a nuove assunzioni» pure «di personale ex Keller-Servirail-Ferrotel e personale ex Pip Emergenza Palermo». E «a fronte della immissione di nuovo personale, il Piano di riorganizzazione prevede il rafforzamento dell'attuale struttura a supporto della governance aziendale, attraverso la revisione dell'assetto organizzativo, nonché la valorizzazione del personale già presente in società, valorizzazione che si concretizza in ulteriori 5 posizioni dirigenziali, 11 funzionari direttivi e 7 istruttori direttivi», da coprire con interpello interno.