Messina, tutti adottati i cinque cuccioli abbandonati al “Millemusi” a San Valentino

Come accade spesso nelle favole anche un brutto inizio può trasformarsi in un lieto fine. Sono stati tutti adottati i cinque cuccioli, brutalmente abbandonati nel giorno di San Valentino. Oggi verranno consegnati alle famiglie adottive, dal personale e dai volontari della Lega nazionale del Cane-sezione di Messina presieduta da Aldo Alibrandi, che gestisce il rifugio Millemusi dove sono stati accolti e accuditi per settimane.

L’aspetto regale di Principe aveva conquistato in tempo reale molti cuori, come la simpatia del fratello Big, la bontà sorniona di Pisolo, il carattere vivace delle sorelline Girandolina e Tami. Si sono concretizzate, nell’arco di pochi giorni, le richieste di adozione dei cinque “Valentini”, ribattezzati con questo nomignolo per la concomitanza con la festa del 14 febbraio. Da oggi inizierà per loro una nuova storia.

«Abbiamo la certezza che sono in buone mani e staranno bene», dicono i volontari felici per il destino dei cinque fratellini. Nati un mese fa dalla stessa cucciolata e strappati dalle cure della madre poco dopo. Avevano appena cinque giorni quando sono arrivati al canile e in meno di un mese hanno trovato famiglia e casa pronti per iniziare una vita migliore.

