Barcellona, tre auto in fiamme nel piazzale della Stazione. Nessun dubbio sulla natura dolosa

Intorno alle 17:30 di oggi pomeriggio tre autovetture sono state avvolte dalle fiamme nel piazzale antistante la stazione ferroviaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Il transito veicolare ha subito rallentamenti a causa della densa coltre di fumo che, complici le violente folate di scirocco che hanno sferzato la città per l’intera giornata, ha invaso l’intera area. Pochi dubbi sull’origine dolosa del rogo che, inizialmente, avrebbe coinvolto soltanto un veicolo. Il fuoco si sarebbe poi esteso ad altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze proprio grazie al vento che, peraltro, ha ostacolato le operazioni di spegnimento delle fiamme. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per risalire agli autori del gesto criminale che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze per l’incolumità dei viaggiatori in arrivo ed in partenza dalla stazione di Barcellona.