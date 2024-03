Taormina, lavori in corso: addio agli scalini del parcheggio Lumbi

Entrano nel vivo i lavori di demolizione degli scalini sulle rampe del parcheggio Lumbi di Taormina, decisi dall’Azienda servizi municipalizzati per migliorare la fruibilità della struttura a sei piani. Gli interventi sono stati disposti dopo un’analisi delle criticità legate al posizionamento dei gradini e dei marciapiedi che creano problemi di raggio di sterzata e sicurezza stradale ed è stato redatto un progetto di manutenzione straordinaria delle rampe che prevede opere di abbattimento per una spesa di 101.000 euro, di cui 69.378 euro per lavori e 31.621 euro per somme a disposizione.

La ditta “Pavone srls” di Mussomeli, affidataria per un importo di 34.202 euro, ha avviato il cantiere e adesso si è spostata ai piani inferiori dell’autosilo, dove è necessario interdire il transito ai veicoli. Da lunedì prossimo, infatti, l’accesso in entrata ai piani -1 e -2 della struttura verrà chiuso, mentre da sabato 16 verrà sbarrata anche la rampa di uscita dei due piani interrati e dunque i mezzi attualmente all’interno del parcheggio nei due livelli non potranno più uscire fino alla fine dei lavori. Dall’11 al 16 marzo, gli abbonati residenti potranno spostare i veicoli e parcheggiarli ai piani superiori del Lumbi, ma chi ritiene di non doverli utilizzare durante questo periodo di chiusura potrà lasciarli parcheggiati negli stalli assegnati, in quanto le aree interne non verranno interessate dal cantiere.