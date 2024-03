Sicilia, il Cas e quelle gallerie da incubo: verso il nuovo affidamento delle manutenzioni

Le condizioni di salute di molte gallerie della rete autostradale siciliana lasciano a dir poco a desiderare e necessitano di grande attenzione. A pesare sono sia la loro vetustà che eventi inattesi, come gli incidenti. Ne sanno qualcosa gli utenti della strada che percorrono la “Telegrafo” in direzione Palermo, nella quale si circola ancora sulla sola corsia di sorpasso (dopo il mezzo pesante andato in fiamme la scorsa estate, che ha danneggiato la volta).

L’appalto gestito dal Cas, che si articola in quattro lotti, ha un valore complessivo di 8 milioni di euro. La relativa gara era stata già espletata, ma la commissione si è vista costretta, recentemente, ad apportare una importante modifica nell’iter, riammettendo una impresa. Riaperte le procedure, i componenti dovranno quindi rivedersi il 13 febbraio prossimo, compiendo i passaggi mancanti verso l’affidamento.

In ballo c’è l’Accordo quadro triennale per i lavori di manutenzione ordinaria e per la messa in sicurezza urgente (pronto intervento) delle gallerie gestite dal Cas, suddiviso in 4 lotti. Questi ultimi sono così suddivisi: tratte A18 Messina-Catania e A18 Siracusa-Gela, in entrambe le direzioni; autostrada A20 Messina-Palermo, dal km 0+000 al km 58+000, in entrambe le direzioni; autostrada A20 Messina-Palermo, dal km 58+500 al km 183+000, in direzione Messina; autostrada A20 Messina-Palermo, dal km 58+500 al km 183+000, in direzione Palermo. Per ciascun insieme, l’importo a base di gara è quantificato in 2 milioni di euro.