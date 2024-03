Messina, le "case basse" di Paradiso e la "duci poesia" perduta

«Coppa i mariggiati assai ni subbia, ma foru sanati, ca duci puisia». Sono queste le parole dolci amare impresse sulla facciata dell’abitazione della poetessa Maria Costa, al termine del vicoletto angusto che attraversa le “Case basse” di Paradiso. Situato a valle del torrente Annunziata, il piccolo borgo marinaresco continua ad essere al centro del dibattito pubblico per le condizioni di abbandono e degrado in cui versa da anni.

Qui, dove la passeggiata estiva di Messina ha inizio, il quartiere Paradiso non si dimostra all’altezza del suo nome. Infatti, l’accesso relativamente semplice all’area, attraverso una stradina vicina al mare, collegata alla rotatoria più bassa del rione Annunziata, facilita l’azione dei trasgressori.

Durante un attento sopralluogo, la Gazzetta ha constatato sia la presenza di rifiuti sparsi per la zona, sia quella di svariate scritte con le bombolette spray, con cui i residenti invitano tali trasgressori a evitare di scaricare i rifiuti nei pressi delle loro abitazioni.

«Questi individui, anziché rispettare la bellezza naturale e le potenzialità di sviluppo della zona, scelgono di abbandonare rifiuti di ogni genere – ha ribadito Pippo Isgrò, in precedenza assessore alle Politiche del mare e oggi segretario comunale del comitato provinciale di Azione –. Questo comportamento incivile è motivo di preoccupazione per la comunità locale e le autorità competenti». Da sempre coinvolto in prima persona accanto a tecnici e operatori di questo settore, Isgrò ha ribadito il suo rammarico di fronte alla bellezza oscurata di questo luogo così importante per lo sviluppo paesaggistico e turistico della città.