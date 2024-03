Merì, la morte del brigadiere Luigi Rotella: condannato a un a 1 e 8 mesi l'investitore

A quasi un decennio dalla morte del brigadiere dei carabinieri Luigi Rotella, spirato a soli 49 anni la notte del 24 aprile 2015, in conseguenza delle ferite riportate dopo essere stato travolto mentre nel centro di Merì attraversava la strada per raggiungere una tabaccheria, è stata emessa la sentenza di primo grado.

Sentenza con la quale, dopo un lungo e articolato dibattimento, il giudice monocratico Anna Elisa Murabito ha condannato il conducente della Smart che lo investì, il milazzese Tiziano Gianluca Argante, 30 anni (all'epoca dei fatti ne aveva 20) ad un anno e otto mesi di reclusione, pena sospesa.

Il pubblico ministero d'udienza, Luca Gorgone, aveva invece richiesto per l'imputato una pena maggiore, a 4 anni di reclusione. Nel processo, non erano presenti le parti civili che inizialmente si erano costituite con il patrocinio dell'avvocato rocco Bruzzese. Infatti, si erano ritirate dopo aver concluso i contenziosi civili. L’ultimo atto del procedimento penale è stato il confronto tra consulenti di parte. Per l'imputato il dottor Roberto Della Rovere e per la Procura, l'ingegnere Santi Mangano.