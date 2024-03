Messina, aggressione al comandante Giardina: aperto il processo

Una lunga deposizione dell’aggredito, che ha confermato le accuse. La concreta possibilità, annunciata in aula, che la Procura modifichi il capo d’imputazione alla prossima udienza. Un nuovo rigetto della richiesta di “messa alla prova” avanzata dal difensore di uno dei due due imputati. E la “battaglia” tra parte civile e difesa che è entrata nel vivo.

È durata parecchie ore ieri l’udienza, davanti alla giudice monocratica Adriana Sciglio, nel procedimento con rito immediato per la selvaggia aggressione al comandante della Polizia metropolitana, e vice della Polizia municipale, Giovanni Giardina, avvenuta il 19 ottobre scorso, durante un controllo in via La Farina, da parte dei due venditori ambulanti Salvatore e Carmelo Umberto Centorrino, padre e figlio. È iniziata intorno alle 14 ed è terminata solo intorno alle 17. Poi tutto è stato rinviato al 15 marzo prossimo, per sentire gli altri testi citati dall’accusa, la pm Francesca Bonanzinga.

Il punto centrale la lunga deposizione come persona offesa del comandante Giardina, che ha ripercorso quei frenetici minuti del pestaggio subito dai due ambulanti.