Messina, nuova carta dei servizi Amam: è possibile pagare l'acqua con la canalizzazione

La nuova Carta dei Servizi di AMAM S.p.A., è stata presentata alla stampa a Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile, dalla società Amam in tutte le sue componenti, la presidente Loredana Bonasera i componenti il CdA Alessandra Franza e Adriano Grassi, e il direttore generale Pierfrancesco Donato. All’incontro hanno preso parte rappresentanti delle Associazioni dei consumatori per condividere in un clima di collaborazione e sinergia il raggiungimento degli obiettivi che la carta dei servizi in generale si prefigge di raggiungere per garantire la massima tutela all’utenza.

Il sindaco Basile in apertura dell’incontro “ho sempre sostenuto che l’elemento del dialogo e della collaborazione - ha detto - serva ad individuare un migliore servizio per la cittadinanza. La carta dei servizi é uno strumento nelle realtà aziendali, un elemento prettamente interno che in questa fattispecie ha trovato una forte condivisione. Al di là dei contenuti dello strumento, l’elemento importante è averlo definito attraverso forme di dialogo costruttivo che hanno condotto ad un ‘prodotto’ condiviso dalle parti interessate affinchè l’Azienda lo utilizzi come strumento di sana amministrazione e le associazione dei consumatori per interfacciarsi con l’utenza. Il dialogo funziona, il dialogo c’è e c’è sempre stato, al di la dei vari casi singoli e delle situazioni diverse caso per caso. Credo che questo sia un esempio di buona pratica”, ha concluso il sindaco.