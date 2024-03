La gestione del depuratore a Nizza, tutti assolti anche in appello

Conferma integrale della sentenza di primo grado e rigetto dell’appello del pm. Anche in appello, il processo s’è concluso nel tardo pomeriggio di ieri, sono stati tutti assolti i sindaci e i tecnici che erano finiti sotto processo quattro anni fa dopo l’inchiesta sulla gestione del depuratore consortile di Nizza di Sicilia, in contrada Piana, l’impianto che fu sequestrato dai carabinieri per una serie di sversamenti in mare nel maggio del 2019.

La sentenza è della sezione penale presieduta dal giudice Francesco Tripodi («conferma in ogni sua parte la sentenza...»), che quindi ricalca per quanto riguarda la formula quella decisa in pirmo grado dalla giudice monocratico Adriana Sciglio, ovvero “perché il fatto non sussiste”. Solo una la condanna in appello, anche in questo caso confermando quando deciso in primo grado.

Per l’accusa invece le cose sarebbero dovute andare diversamente, in concreto la sostituta procuratrice generale Adriana Costabile ieri mattina aveva come si dice in gergo “coltivato” l’appello presentato dalla Procura dopo le assoluzioni del primo grado, chiedendo per tutti la condanna a un mese d’arresto e una multa.

Il procedimento vedeva coinvolte sette persone - le cariche si riferiscono ovviamente all’epoca dei fatti -, tra sindaci e gestori dell’impianto: Pietro Briguglio, ex sindaco di Nizza di Sicilia; Giuseppe Marino, sindaco di Alì Terme fino al giugno 2018; Giovanni Sebastiano De Luca, sindaco di Fiumedinisi; Umberto Valerini, responsabile unico del procedimento per la gestione del depuratore dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018; Agatino Mantarro, titolare della ditta che gestiva l’impianto di depurazione dal 17 febbraio 2017; Rosario Leonardo Porto, dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Nizza dal 1 febbraio 2018 al 24 gennaio 2019; e infine, Carlo Agatino Giaquinta, sindaco di Alì Terme dal 12 giugno 2018.