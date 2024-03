Messina, il nuovo bando di percorsi nuovi dell’abitare: 600 posti. Consegnati gli attestati

Al Palacultura, consegnati dalla Messina Social City, gli attestati a oltre 400 tirocinanti del progetto “Percorsi nuovi dell’abitare”, per garantire la famiglia in stato di disagio all’attività di formazione e avvicinamento al lavoro in particolar modo nelle aziende pubbliche Messsina Servizi ed Amam. La novità del giorno è la notizia che l'iniziativa sarà replicata nei prossimi mesi. Oggi, infatti, sarà pubblicato l’avviso attraverso il quale i candidati potranno ripresentare la loro istanza e poter effettuare il tirocinio per i prossimi nove mesi: 600 i posti a disposizione e 600 euro sarà l’indennità che sarà riconosciuta a ciascuno di loro per ogni mese. Il precedente avviso era rivolto esclusivamente alle famiglie che vivono negli ambiti di risanamento della città e prevedeva dunque un affiancamento formativo alla possibilità di dar loro un’abitazione dignitosa.

Come nell’ultima proroga avvenuta qualche mese fa avranno la possibilità di partecipare non solo colori quali vivono nelle aree di risanamento ma anche chi è in particolare condizioni di disagio socio economico ed ha già avviato alcuni percorsi ben individuati di accompagnamento anche attraverso il Comune di Messina.