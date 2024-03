Messina, Authority e Comune vanno sulla... Piastra

È attesa a giorni la pubblicazione del nome del vincitore dell’appalto per la realizzazione del progetto della piastra logistica di Tremestieri. Si tratta dell’appendice al nuovo porto a sud, un necessario addendum strutturale che completerà e arricchirà l’approdo. Invitalia, che per conto dell’autorità di sistema portuale dello Stretto sta gestendo questa e anche altre gare, si è presa parecchio tempo per definire la gara d’appalto del cosiddetto “Stretto Link” le cui offerte sono arrivate entro il 14 novembre. Le candidature alla fine erano solo 8 (sono in lizza: Abacus Aecom Urs Italia, F&M Ingegneria, Ing. Antonio Pio D’Arrigo, Ird Engineering, Rina Consulting, Vams Ingegneria, Via Ingegneria), ma prevedevano anche una offerta tecnica migliorativa che doveva essere valutata e non solo un ribasso economico. La graduatoria sarebbe stata completata e gli otto concorrenti la conoscono, dopo le verifiche amministrative sarà resa nota e poi verrà firmato il contratto. A quel punto scatterebbero i 4 mesi entro cui lo studio di professionisti che si aggiudicherà l’appalto da 2 milioni di euro, dovrà consegnare il progetto di fattibilità tecnico economica, in grado di andare poi a gara d’appalto integrato.