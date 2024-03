La crisi idrica a Messina e provincia sembra alle porte: scattano i piani d’intervento

Poca pioggia e poca neve in un inverno che rischia di condizionare anche la prossima estate. La crisi idrica è una prospettiva oltremodo concreta in molte parti della Sicilia e anche nel Messinese suona un’allerta generale.

La prefetta Cosima Di Stani, d’intesa con il sindaco della Città metropolitana Federico Basile hnno voluto approfondire le misure da adottare allo scopo di fronteggiare i problemi correlati alla emergenza idrica che sta interessando anche l’area peloritana e nebroidea. A testimoniare quanto il tema sia caldo, un mese fa, è stato formalizzato in Sicilia, lo stato di calamità per carenza d’acqua. Una riunione a cui hanno partecipato tutti i sindaci del territorio metropolitano, il segretario generale dell’Autorità di bacino regionale, il presidente dell’Ati idrico di Messina, i rappresentanti della Protezione Civile, della Regione, del Genio Civile.

