Progetti per opere pubbliche, fondi regionali a 32 comuni dell'area jonica. A Taormina il contributo più alto

Poco personale e poche risorse per la progettazione di opere pubbliche, soprattutto nelle realtà più piccole. I Comuni siciliani devono fare i conti con le carenze in organico per programmare nuovi interventi sui loro territori e in soccorso arriva la Regione con i finanziamenti del “Fondo di progettazione”, che ammonta in totale a 40 milioni di euro per i 391 centri dell’isola.

Nel comprensorio jonico, e nella valle dell’Alcantara, arrivano complessivamente 1.668.600 euro per 32 Comuni. Il contributo più alto spetta a Taormina (10.501 residenti) che riceverà 93.272 euro. A seguire Giardini Naxos con 87.175 euro e S. Teresa di Riva con 87.544 euro; poi tutti gli altri centri: Alì 44.191 euro, Alì Terme 52.481 euro, Antillo 44.943 euro, Casalvecchio Siculo 44.540 euro, Castelmola 46.255 euro, Fiumedinisi 47.287 euro, Forza d’Agrò 45.083 euro, Francavilla di Sicilia 58.624 euro, Furci Siculo 56.933 euro, Gaggi 56.390 euro, Gallodoro 42.600 euro, Graniti 48.204 euro, Itala 48.648 euro, Letojanni 55.114 euro, Limina 44.530 euro, Malvagna 44.051 euro, Mandanici 43.433 euro, Mojo Alcantara 44.295 euro, Mongiuffi Melia 43.558 euro, Motta Camastra 44.879 euro, Nizza di Sicilia 58.484 euro, Pagliara 46.504 euro, Roccafiorita 41.783 euro, Roccalumera 60.608 euro, Roccella Valdemone 43.727 euro, S. Domenica Vittoria 45.163 euro, S. Alessio Siculo 48.658 euro, Savoca 49.535 euro e Scaletta Zanclea 50.108.