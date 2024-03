La morte di Benedetto Vinci, accoltellato dalla fidanzata a S. Agata di Militello. La famiglia chiama in causa i medici

Benedetto Vinci, 24 anni, il 14 marzo 2012, morì a Sant'Agata di Militello (Messina) per le conseguenze di una coltellata all’addome sferrata dalla sua fidanzata Francesca Picilli che venne condannata definitivamente per omicidio preterintenzionale a 10 anni e 6 mesi di reclusione e che poi ottenne la grazia parziale dal presidente della Repubblica.

Ma la famiglia di Vinci ora chiama in causa i medici degli ospedali riuniti «villa Sofia-Cervello» che curarono Vinci dopo il ferimento. Secondo un accertamento tecnico preventivo chiesto dalle parti civili e ordinato dal Tribunale civile di Palermo, Vinci sarebbe morto per un infarto che si sarebbe potuto "intercettare" se i medici avessero effettuato degli accertamenti di rito mai eseguiti. Il giovane per l'accoltellamento riportò la rottura della coronaria interventricolare anteriore e un infarto. I consulenti nominati dal Tribunale, i dottori Calogero Comparato e Pierangela Fleres, nella relazione depositata nei giorni scorsi alla Terza sezione civile del Tribunale di Palermo, hanno scritto che «durante la degenza nel reparto di chirurgia toracica dell’ospedale Cervello di Palermo, non venne mai eseguito un elettrocardiogramma né venne monitorata la curva di dosaggio della Troponina esami che avrebbero indotto i sanitari ad eseguire ulteriori indagini, e tra queste certamente una coronarografia, che avrebbe permesso di diagnosticare lo pseudoaneurisma della coronaria interventricolare anteriore.