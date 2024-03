Federica Brancaccio (Assocostruttori): “Il Ponte serve allo sviluppo del Paese”

«Il Ponte sullo Stretto favorirà quelle aree economiche del Paese troppo lontane dai centri nevralgici. Siamo favorevoli come costruttori, anche perché è una grande opera di ingegneria. Bisognerebbe, però, dare più valore anche a tutte le infrastrutture complementari, sia quelle direttamente connesse al Ponte, sia quelle necessarie a far sì che il Ponte possa sviluppare l’economia del Mezzogiorno». Lo ha dichiarato ieri a Palermo la presidente dell’Associazione nazionale costruttori, Federica Brancaccio.

Una laurea in Lingue, dal 1995 legale rappresentante di una delle imprese italiane più famose del settore, la “Brancaccio Costruzioni Spa” di Napoli, la presidente dell’Ance ha dimostrato di avere idee chiarissime sull’argomento, anche perché l’associazione nazionale dei costruttori segue da decenni le vicende del Ponte sullo Stretto, considerata una delle grandi e irrinunciabili infrastrutture per il Paese e per tutta l’area euromediterranea. E ieri Federica Brancaccio ha incontrato i rappresentanti del Sistema regionale delle imprese edili di Ance Sicilia, guidato da Santo Cutrone. «Il Ponte – ha detto la presidente – avrà certamente un impatto forte sull’occupazione durante gli anni di costruzione, ma è importante anche l’impatto che dovrà avere una volta completato, per dare un reale ritorno a questo ingente investimento che sta facendo tutta l’Italia. Ed è importante che già ora si programmino e si realizzino tutte le infrastrutture che servono per arrivare al Ponte».