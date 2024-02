Messina, l’area dell’ex Trocadero sprofonda nel degrado

Dall'ex Giardino delle Palme di Mortelle alla grande area dell'ex Trocadero di villaggio Pace, lo stesso scenario desolante. Abbandono e degrado che avanzano, sporcizia e pericoli, rendono malsano e poco sicuro, l'ampio spazio sottratto alla fruibilità pubblica. Porzioni di territorio affacciate sulla litoranea, che in passato hanno rappresentato un fiore all'occhiello della città e il vanto dei messinesi. Sulla trasformazione in una bidonville del Trocadero, diventata sempre più una discarica a cielo aperto tra roulotte abbandonati, rifiuti e suppellettili accatastati negli ambienti interni e all'esterno, prova ad accendere i fari Giandomenico La Fauci vicepresidente supplente del consiglio comunale, il quale ha realizzato, nei giorni scorsi, un reportage fotografico per documentare lo stato dei luoghi. Allertato dalle segnalazioni dei residenti preoccupati, La Fauci, ha presentato una interrogazione al sindaco Federico Basile per chiedere di fare finalmente chiarezza sulla proprietà della vasta area.

