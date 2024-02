La messinese Mariangela Bonanno presidente dell'associazione siciliana insegnanti di danza

Sarà la messinese Mariangela Bonanno a guidare, in qualità di presidente, l’Associazione siciliana insegnanti laureate in danza (Asild); nel direttivo anche la concittadina Giovanna Tedesco, vicepresidente, e le colleghe Vanessa Battista, Giorgia Terrasi (di Catania) e Antonella Crucitti (di Siracusa). Dopo alcuni anni di sospensione legata soprattutto all’emergenza pandemica l’Asild, nata nel 1996, è pronta a rilanciare il proprio impegno con una ricca e importante programmazione formativa e artistica. «Sono onorata di questo incarico che mi accingo a ricoprire con impegno e dedizione, per percorrere al meglio il percorso mirabilmente tracciato da chi mi ha preceduta», ha dichiarato Bonanno indicando come mission principale «il raggiungimento di una regolamentazione nazionale dell’insegnamento della danza, disciplina accademica, estesa soprattutto alla fascia dei più piccoli».

Un obiettivo importante dunque, strettamente connesso all’introduzione, negli Istituti d’istruzione superiore (licei classici) dell’indirizzo coreutico: la danza, come la musica e la recitazione, costituisce infatti un importantissimo strumento educativo per i giovani, desiderosi di mettere a frutto il proprio talento sin dai banchi di scuola. «Mi impegnerò per trasmettere alle giovani generazioni il valore artistico e culturale della danza, disciplina trasversale a diversi ambiti di studio», ha aggiunto la presidente Bonanno, manifestando la ferma volontà di «intensificare il dialogo con istituzioni e associazioni, con le quali lavorare in stretta sinergia». Si comincia il 27 aprile prossimo con una giornata dedicata agli aspetti formativi della danza – organizzata insieme con Milena Freni e Giovanna Tedesco (presidente di Dis, Danza in salute) – dei quali si parlerà nel corso di un convegno mattutino e una rassegna pomeridiana che si terrà al teatro Vittorio Emanuele.