Scaletta Zanclea, ignoti cannibalizzano i locali dell’asilo nido

I malviventi continuano a depredare e a vandalizzare con eccessiva facilità, gli immobili del Comune jonico, contribuendo a depauperare il patrimonio dell’Ente locale.

Adesso i soliti ignoti hanno setacciato l’asilo nido di contrada Saponarà intitolato a “San Domenico Savio”, i cui locali sin dall’ottobre del 2009, ricadendo in zona Rossa a causa dell’evento calamitoso, non sono più operativi visto che i bambini che lo frequentavano sono stati dirottati nella nuova Scuola dell’Infanzia realizzata a Guidomandri Marina.

Dalla struttura, che sorge alle spalle delle case popolari, sono spariti il portoncino d’ingresso, alcune porte interne che sono state scardinate, diversi infissi, rubinetteria, scaffalature metalliche e qualche mobile utilizzato come contenitore di atti d’archivio.

Ad accorgersi del furto sono stati alcuni abitanti della zona, i quali hanno avvisato la Polizia municipale che, a sua volta, ha interessato i carabinieri di Scaletta Zanclea.

