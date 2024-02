Messina, si è insediato nuovo procuratore Antonio D'Amato. "In vista dei lavori del Ponte chiederò un organico adeguato"

Si è insediato Antonio D’Amato, nuovo procuratore capo di Messina. Collaborazione e coordinamento, la lotta alla mafia come priorità, tra i passaggi chiave del suo intervento durante la cerimonia di insediamento che si è tenuta nell’aula di Corte d’Assise del palazzo di giustizia di Messina. Il neo procuratore ha fatto riferimento anche alle scoperture in pianta organica del distretto di Messina. «I vuoti di organico caratterizzano questo ufficio giudiziario da parecchio tempo, mancano quattro unità. Un’altra collega è in procinto di partire mi attiverò immediatamente presso tutti gli organi competenti dell’amministrazione centrale dello Stato per ottenere che in tempi ragionevoli che questa scopertura venga colmata» ha detto il procuratore D’Amato. «E' la precondizione- ha aggiunto- per garantirsi un’efficace risposta alla domanda di giusitizia che proviene dai cittadini e dal territorio».

«La lotta alla mafia- ha anche detto- è una priorità ma accanto a questa ci sono tanti altri comportamenti penalmente rilevanti che scuotono la convivenza civile , come i fatti da codice rosso, la criminalità economica, la materia ambientale e la tutela della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e tutto un complesso di attenzioni che la Procura della Repubblica deve avere per assolvere al proprio compito che è innanzitutto di esercitare il controllo di legalità sul territorio oltre che alla repressione dei reati».

Infine in vista dei lavori del ponte sullo Stretto ha ribadito la necessita di un adeguamento d’organico. «La prima cosa che chiederò al ministro sarà di adeguare la procura con i quattro sostituti che tra poco saranno cinque che mancano perchè l’azione che si richiede agli uffici giudiziari, in particolare alla procura, non può essere efficace se la procura che conta 19 sostituti parte con un handicap di 5 unita cioè 14».