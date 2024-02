Tragedia nel Teramano: muore operaio messinese di 65 anni. Schiacciato da una motrice

Un incidente sul lavoro avvenuto ieri sera in Abruzzo è costato la vita ad un autista messinese. La vittima è Gaetano Domenico Mastroieni, 65 anni, originario di Sant’Alessio Siculo ma residente da tempo a Forlimpopoli, in Emilia Romagna, che si trovava nel piazzale dell’area logistica della società “Amadori” a Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto Mastroieni, intorno alle 22, è stato investito da un camion condotto da un collega della stessa ditta esterna di autotrasporti, mentre stava completando le procedure di consegna. L’impatto è stato fatale e per lui non c’è stato nulla da fare.

L’autotrasportatore stava attraversando il piazzale per raggiungere il box della pesa dove avrebbe dovuto ritirare dei documenti quando è stato investito dal mezzo pesante in manovra. Sentito dagli investigatori l’autista ha dichiarato di non aver visto il pedone. Le operazioni di rimozione della salma sono andate avanti per tutta la notte perché da parte dei vigili del fuoco è stato necessario l’intervento di una gru che ha sollevato la motrice del camion.