Migranti: l'Asp di Messina sottoscrive in Prefettura un protocollo d’intesa per gestione dei migranti

E’ stato sottoscritto stamani nel salone di rappresentanza del Palazzo di Governo di Messina un protocollo d’intesa tra Prefettura, Università, Questura, Asp,Comune di Messina e i Comuni presso cui insistono centri di accoglienza e SAI (strutture che offrono assistenza e supporto ai migranti in situazioni di vulnerabilità). Gli enti sottoscrittori si sono impegnati a potenziare i servizi di rispettiva competenza dedicati ai migranti.

La firma della convenzione dell’ Asp di Messina per l'accoglienza dei migranti rappresenta un importante punto di riferimento nella gestione dell'emergenza migratoria. Nonostante le difficoltà e le criticità che possono sorgere, l'Asp di Messina ormai da anni svolge un ruolo importante per i migranti, offrendo loro una prima accoglienza sanitaria e un sostegno per iniziare un nuovo percorso di vita in un paese straniero. Il neo commissario straordinario dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì si è detto “molto soddisfatto della convenzione perché “contribuisce anche a promuovere una cultura dell'inclusione e della convivenza pacifica, dimostrando che l'accoglienza dei migranti non è solo un dovere umanitario e sanitario ma anche un'opportunità per arricchire la società di nuove culture, esperienze e conoscenze”.