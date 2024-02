Messina, riprendono i lavori per completare il pronto soccorso del Policlinico

Riprendono lunedì 4 Marzo i lavori del nuovo pronto soccorso dell’AOU “G. Martino” di Messina . Oggi è stata firmata dal nuovo manager Giorgio Giulio Santonocito la delibera che consente la ripresa formale delle opere necessarie per completare l’ampliamento del Pronto Soccorso Generale del padiglione E. In virtù di quanto deliberato dalla giunta regionale, infatti, sono le aziende sanitarie a subentrare quali stazioni appaltanti per il completamento delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana.

“Restituire alla città un pronto soccorso moderno, adeguato alle esigenze della comunità, è una priorità - sottolinea il dott. Santonocito - ed è l’obiettivo principale che intendiamo perseguire. Il pronto soccorso rappresenta la principale porta di accesso alla nostra struttura, quel “gate” a cui i nostri utenti si rivolgono per chiedere assistenza e cura. Un traguardo fondamentale anche per consentire ai nostri operatori di lavorare in un ambiente più funzionale e confortevole”.