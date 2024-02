Messina, cominciati i lavori: svincolo di Giostra chiuso dalle 7 alle 18 sino al 3 marzo

Annunciati e partiti regolarmente i lavori per la posa delle quattro travi che comporranno le ultime due campate del viadotto Ritiro. Da questa mattina gli operai della Toto Costruzioni stanno operando nel cantiere grazie all’ausilio di una grande autogrù. Soprattutto la giornata di domani sarà quella più impegnativa per le manovre che dovranno portare le travi tutte in posizione. Per consentire i lavori è stato necessario interdire il traffico in entrata nello svincolo. Lo svincolo rimarrà chiuso dalle 7 alle 18 da oggi al 3 marzo: la chiusura in entrambe le direzioni per permettere - come detto - il varo delle ultime due campate del "Viadotto Ritiro" e velocizzare la chiusura definitiva dei lavori. Pochi gli automobilisti che non erano a conoscenza del divieto di ingresso, mentre lo svincolo è regolarmente percorribile in uscita. La settimana successiva, invece, lo svincolo chiuderà con il sistema dello stop & go in base alle esigenze dei lavori del cantiere.