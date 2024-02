Lesioni e maltrattamenti in famiglia: due arresti a Capo d'Orlando

Nell’ambito del fenomeno della violenza contro le donne, sono state svolte nei giorni scorsi diverse indagini da parte della polizia giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando, sotto la cabina di regia della Procura della Repubblica di Patti diretta dal dott. Angelo Cavallo. La predetta attività ha portato all’emissione di due ordinanze di misure cautelari personali: la carcerazione presso la casa circondariale di Barcellona P.G. a carico di un cittadino nigeriano e l’allontanamento dalla casa familiare nonché il divieto ad avvicinarsi alla ex moglie a carico di un cittadino tunisino.

Il primo caso riguarda un cittadino nigeriano da anni residente in Capo d’Orlando, già destinatario di un provvedimento giudiziario emesso dalla Procura della Repubblica di Patti, per i reati di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie anch’essa nigeriana, perpetrati in presenza di figli minori. In tal caso l’attività d’indagine aveva accertato come lo stesso, in due occasioni, nelle ore notturne, mediante alterazione del braccialetto elettronico, era evaso dagli arresti domiciliari e in un’altra circostanza si era presentato presso l’abitazione della parte offesa aggredendola. Per tale eventi il G.I.P. del Tribunale di Patti ne ha disposto la carcerazione.