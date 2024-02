Intimidazione a Castel di Lucio: in fiamme escavatore del gruppo edile Mammana

S’indaga a tutto spiano per risalire agli autori del grave gesto intimidatorio ai danni del Gruppo edile Mammana di Castel di Lucio, vittima dell’incendio di un escavatore. I fatti nella notte tra mercoledì e giovedì scorso quando è stato dato alle fiamme il mezzo cingolato utilizzato in un cantiere stradale nel territorio di Motta d’Affermo. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Mistretta oltre al reparto per le investigazioni scientifiche, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso.