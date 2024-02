Corse clandestine di cavalli: riflettori su Messina, ma quanti silenzi istituzionali

Il fenomeno delle corse clandestine, con tutto il corollario di scommesse illegali che gravitano all’ombra della criminalità organizzata, si è stratificato a tal punto da essere quasi “tollerato”. Come se si ammettesse l’esistenza di un’enclave illegale, in cui - tra l’ altro - i cavalli vengono maltrattati e spesso dopati.

Non si ferma la campagna contro le corse clandestine di cavalli, portata avanti da Enrico Rizzi , influencer per i diritti degli animali. Il suo intervento, dopo la recente corsa nel Catanese, dove sono stati sparati anche colpi di pistola, ha innescato una reazione delle forze dell’ordine, anche alla luce di un’interrogazione parlamentare.

Messina è una delle città siciliane più colpite dal fenomeno delle corse illegali. È altresì stata una delle prime in Sicilia ad “adottare” una varietà di cavallo da corsa di dimensioni più ridotte rispetto a quelle notoriamente utilizzate negli ippodromi e poi in strada. Si tratta, infatti, di un equino dal costo consistente, particolarmente veloce e di più facile gestione in piccoli ambienti. Nel caso specifico almeno una delle stalle ora segnalate è attiva da numerosi anni e, senza particolari precauzioni, mostra in strada il calesse da corsa.

