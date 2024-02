Ponte Stretto, Schifani: "La Sicilia fa la sua parte con 1,3 miliardi"

«Il ruolo delle università è formativo, e strategico. Formare bene è un elemento essenziale per una società come quella siciliana che tende a crescere ed a migliorarsi». A dirlo Renato Schifani, presidente della Regione siciliana, a Messina, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università. «Il nostro obiettivo - ha detto- è formare bene, evitare la fuga di cervelli, incentivando, come abbiamo fatto in ultima finanziaria, il rientro ai nostri giovani attraverso contributi che daremo alle imprese e se questi ragazzi verranno addirittura dall’estero le imprese avranno un contributo maggiore. Questa è la logica di questo governo premiata anche dall’aumento degli introiti delle entrate fiscali, è sotto gli occhi di tutti che nel 2023 le entrate sono aumentate di un miliardo e 300 milioni. Questo ci lascia sperare in una politica liberale, una politica che guarda all’impresa e un’impresa dove i giovani possano trovare una giusta allocazione dopo un’attenta formazione».