Ponte, ipotesi avvio lavori in estate. Il primo cantiere? La Metropolitana dello Stretto tra il centro di Messina e l'aeroporto di Reggio

Ne abbiamo già scritto, di questo progetto che la società “Stretto di Messina” considera essenziale, molto più che un’opera “compensativa”. La linea ferroviaria sarà lunga complessivamente 18,2 chilometri e si snoderà tra Gazzi, viale Europa, Annunziata, fino all’ingresso del Ponte, dove svetterà la Torre alta 400 metri sul livello del mare.

I cantieri, quindi, riguarderanno le tre aree individuate per ospitare le nuove Stazioni della Metropolitana dello Stretto, sponda messinese: Europa (area Ospedale militare), Annunziata e Papardo. Come si vede dalle carte aggiornate del progetto definitivo, i lavori delle tre Stazioni comprendono anche una serie di interventi di verde e di riqualificazione urbana. Come scrive l’ing. Giuseppe Palamara, uno dei componenti di Rete civica per le infrastrutture nel Mezzogiorno, sono previste due Gallerie, S. Agata (4,4 km) e S. Cecilia (11,9 km”, «pertanto la linea ferrata, come del resto in tutte le Metropolitane del mondo, per il 90% correrà 20 metri sottoterra. Nella galleria Santa Cecilia sono situate le Stazioni metropolitane Europa ed Annunziata; nella galleria Sant’Agata è ubicata la stazione metropolitana di Papardo». Su questa linea dovrebbero muoversi convogli ferroviari con a bordo 840 passeggeri.