La bretella sul Mela e Barcellona resistono al maltempo

La bretella sul torrente Mela ha retto alle piogge torrenziali di ieri. Nessun danno strutturale apparente, neppure un jersey “atterrato” dalle folate di vento: solo tanta, tantissima acqua si è accumulata sulla pista di emergenza, peraltro chiusa al transito veicolare ormai da alcuni mesi. Aveva creato allarme tra i cittadini la notizia che la bretella fosse stata addirittura devastata dalle precipitazioni. In città il maltempo non ha lasciato strascichi particolarmente pesanti.

L'allerta arancione, diramata dal Dipartimento regionale della Protezione civile, ha alzato il livello di guardia delle autorità, con l'attivazione del Centro Operativo Comunale ed i serrati controlli sul territorio da parte della Polizia municipale, della Croce Rossa e dei volontari del Club Radio CB, di cui il vicepresidente Felice Iannello ha tracciato un bilancio che parla di pochi danni e disagi per la comunità: «Siamo stati operativi per la città dalle dieci di mattina. A parte qualche tombino saltato e la necessità di pulire alcuni pozzetti invasi da fango e detriti, non abbiamo fortunatamente ravvisato danni rilevanti, a parte l'allagamento di una cantina in via Marconi».