A Milazzo si fa la conta dei danni dopo gli allagamenti: la periferia in ginocchio

A Milazzo è tornato il sole, ma a distanza di ventiquattro ore si fa la conta dei danni provocati dagli allagamenti. Con il Coc (Centro Operativo Comunale) ancora attivo e con gli operai del Comune impegnati, dalle prime ore del mattino, a ripulire e aggiustare tombini e pozzetti ostruiti dal fango. Ad avere avuto le conseguenze peggiore a causa della pioggia incessante di ieri è stata la periferia. A Santa Marina la strada principale per ore è rimasta impraticabile e un’abitazione nell’area di Ponente è stata gravemente danneggiata. Ma anche San Marco dove l’acqua nella strada arrivava ad altezza marciapiede, la via Rio Rosso, San Pietro praticabile fino al rifornimento provenendo da ponente o da Fiumarella. E poi San Paolino, Via Tonnara e Via Nino Bixio. E Via Kennedy, Botteghelle, Via Feliciata dove gli abitanti protestano contro il Comune perché sono stati fatti dei lavori ma non è cambiato nulla. A preoccupare sono stati anche i sottopassaggi della Ferrovia (via Badessa e via Filicusa) che sono stati quelli che per primi si sono riempiti d’acqua.