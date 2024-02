Terapia intensiva neonatale all'ospedale di Patti, investimenti per 1,3 milioni

È uno dei reparti d’eccellenza dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti. E adesso potrebbe innalzare ancora gli standard qualitativi grazie allo stanziamento di 1,3 milioni di euro per l’esecuzione di alcuni importanti interventi approvati nell’àmbito del programma di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico.

È un occasione davvero ghiotta per l’Unità di terapia intensiva neonatale del nosocomio, che sarà presto dotata di un reparto ancora più efficiente e di una strumentazione all’avanguardia.

L’esecuzione del programma pluriennale prevede un contributo statale nella misura del 95%, mentre la Regione siciliana parteciperà al finanziamento per il restante 5%.

Il piano di investimento sanitario è oltremodo ambizioso e fa leva sull’accordo di programma sottoscritto a marzo del 2021 dai ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze e dalla Regione siciliana.

