Ponte sullo Stretto, il grande impatto occupazionale dei futuri cantieri ma non solo

Oscilliamo in precario equilibrio tra gli scenari desolanti di cifre, classifiche e stime Istat e le mirabolanti promesse di un futuro che potrebbe essere alle porte. Messina è a un crocevia di fondamentale importanza. E c’entra il Ponte sullo Stretto, ma non solo. Tra interventi infrastrutturali, un possibile clamoroso rilancio turistico (che è già in corso, su diversi fronti) e la nascita del Polo di innovazione tecnologica, l’I-Hub dello Stretto che dovrebbe attrarre multinazionali e fare da elemento catalizzatore di nuove start-up giovanili, ci sono linee strategiche tracciate. Se poi sono solo parole scritte sulla sabbia, lo verificheremo nei prossimi mesi.

Non si può, però, non partire dal Ponte e dalla prospettiva di una imminente apertura della fase di cantierizzazione, che il Governo e la società “Stretto di Messina” continuano a fissare alla fine dell’estate 2024. Nella Relazione di aggiornamento del progetto definitivo, approvata lo scorso 15 febbraio dal Cda della “Stretto”, vi è un capitolo dedicato all’impatto occupazionale della grande opera, con la previsione di complessive 120mila unità lavorative. Cifre che vengono contestate dai Comitati e dalle associazioni NoPonte. In ogni caso, si stima che in cantiere saranno occupati mediamente 4.300 addetti all’anno, che raggiungeranno un picco di 7.000 addetti nel periodo di maggiore produzione. Per tutta la durata del cantiere – riferimento al Ponte e alle opere strettamente collegate –, prevista in 7 anni, si avrà dunque un impatto occupazionale diretto di circa 30.000 unità lavorative per anno, alle quali si deve aggiungere l’impatto occupazionale indiretto e indotto, che viene stimato in 90.000, per un totale di 120.000 unità lavorative «generate dell’opera».