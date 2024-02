Messina, aggiudicati i lavori per il restyling della caserma dei vigili del fuoco

Si avvia verso il restyling la caserma “Bevacqua”, sede del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Messina. Lo storico complesso di via Salandra è infatti al centro di un mega appalto da 7 milioni di euro, che di recente è approdato alla tappa dell’aggiudicazione della gara di progettazione e direzione lavori. Scelta la proposta del raggruppamento con capofila la società di ingegneria Sistemi srl di Messina. Per il progettista, l’ing. Lino Maio, è un nuovo tassello in un mosaico di incarichi di prestigio, tra i quali spicca la progettazione degli impianti antincendio del Palazzo Reale di Torino e della Cappella del Guarini, “custode” della Sacra Sindone.

«Quando il comandante provinciale dei vigili del fuoco Felice Iracà mi ha chiesto se fossi stato mai in questa caserma – afferma Maio – gli ho risposto che proprio qui iniziò la mia attività professionale. Realizzai infatti nel plesso di via Salandra gli elaborati riguardanti gli impianti termici in linea con le normative antincendio. Quindi, posso dire con estrema soddisfazione che adesso, con questo appalto, si chiude il cerchio».