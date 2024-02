Messina, ordine degli ingegneri e scuole: progetto con sei istituti

L’Ambito Territoriale Scolastico Provinciale e l’Ordine degli ingegneri hanno deciso di unire le forze e promuovere la collaborazione tra il sistema educativo e il mondo delle professioni. La collaborazione fornirà un contributo propositivo finalizzato allo sviluppo socio-economico mediante la redazione di un documento denominato “linee guida per l’aggiornamento della pianificazione strategica della città Metropolitana di Messina”.

La pianificazione strategica per lo sviluppo dei territori è uno dei temi su cui le amministrazioni pubbliche locali più sensibili hanno posto maggiore attenzione negli ultimi anni. L’idea di fondo è che per lo sviluppo locale occorre saper leggere il proprio territorio, selezionare le priorità di intervento sostenibili e guidare intorno a queste priorità le risorse pubbliche e private. L’obiettivo è fornire un punto di vista elaborato dagli studenti della Generazione Z su come impostare un percorso di pianificazione strategica efficace, che non sia una semplice agenda di progetti, ma l’esito di un percorso di elaborazione condivisa per il rilancio del territorio.

L’iniziativa partirà il 4 marzo nella palestra dell’IS Verona Trento e prevede 3 sessioni di lavoro che si svolgeranno tra il mese di marzo e maggio, con una iniziativa pubblica a fine maggio per presentare i risultati. Le attività saranno guidate da esperti e coinvolgeranno 6 Istituti scolastici della città Metropolitana che hanno selezionato circa 100 studenti.