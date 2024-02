Messina, conclusi i lavori sulla condotta idrica: rinviati gli interventi solo su Tremestieri e Roccalumera

Sono stati conclusi in anticipo i lavori di Amam relativi al terzo step del piano di ammodernamento della condotta del Fiumefreddo. I lavori hanno riguardato 7 dei 9 interventi previsti dal cronoprogramma. I restanti 2 (Tremestieri e Roccalumera) sono rinviati ai prossimi step di interruzione idrica‍. L'erogazione sarà in corso di ripristino stamattina in gran parte della città, fino a piazza Castronovo, mentre nel pomeriggio la distribuzione sarà riattivata da piazza Castronovo a Mortelle.

Resta attivo il Centro Operativo Comunale (COC), raggiungibile da oggi alle 7 al numero telefonico 090 22866. Alle 22 di ieri erano state 61 le chiamate al Coc per richieste d’acqua, tutte evase.

“Il Comune di Messina e AMAM SpA ringraziano la cittadinanza per la pazienza, comprensione e collaborazione dimostrate durante questo terzo step di interruzione programmata”.

Saranno sempre predisposte in tutto il territorio comunale postazioni per la distribuzione di acqua potabile così distribuite:

4 Rubinetti fissi, presso gli impianti:

* SEDE AMAM, viale Giostra – Ritiro;

* VIA GIROLAMO SAVONAROLA, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo);

* VIALE EUROPA, pressi Ospedale Piemonte;

* VIALE PRINCIPE UMBERTO, pressi Serbatoio Torre Vittoria - incrocio con la via Michele Amari.

3 Autobotti fisse, che stazioneranno presso:

* rotatoria Annunziata,

* rotatoria Granatari,

* San Michele