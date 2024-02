Viadotto Ritiro e accesso alle cure sanitarie al centro della nuova puntata del talk Scirocco

Torna alle 20,30 Scirocco il talk di Rtp condotto da Emilio Pintaldi. Due gli step. Nel primo si parlerà del viadotto di Ritiro dove la situazione appare sempre più difficile. Nel secondo di sanità e in particolare delle difficoltà economiche che in molti incontrano nell'avere accesso alle cure. Previsti collegamenti in diretta con l'ambulatorio medico aperto da Terra di Gesù alla stazione. Ci sarà spazio anche per parlare del diritto allo sport sancito dalla costituzione ma messo in bilico dalle ridotte potenzialità economiche di tante famiglie.

In studio ci saranno il sindacalista medico Antonio Albanese, il rappresentante della Finmgi Aurelio Lembo, l'assessora regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo Elvira Amata, l'ex candidato alla poltrona di sindaco Franco De Domenico, il rappresentante del Codacons Antonio Cardile.