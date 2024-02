Ponte sullo Stretto, Ciucci dopo l'esposto in Procura: "Da noi massima trasparenza"

«Massima collaborazione e trasparenza con le autorità inquirenti». Lo ribadisce con forza Pietro Ciucci, nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, nell’intervento al convegno di Reggio Calabria, nelle parole dette al nostro giornale. «Tutto sta avvenendo nel rigoroso rispetto delle regole, che la magistratura vigili è un bene, non abbiamo nascosto nessun atto e lo abbiamo spiegato più volte al deputato dei Verdi Angelo Bonelli, tra i firmatari dell’esposto alla Procura di Roma».

Ecco, l’unico punto sul quale l’amministratore delegato della “Stretto di Messina” indulge alla polemica è proprio in risposta alle ripetute affermazioni del portavoce di Europa Verde: «Per mia natura sono molto rispettoso delle istituzioni – così dichiara al CorSera e ribadisce alla Gazzetta – ma l’on. Bonelli ci accusa di scarsa trasparenza con due ricorrenti cavalli di battaglia. Il primo è relativo alla richiesta di accesso agli atti: gli abbiamo spiegato che quando ha chiesto quei documenti il Contraente generale, cioè il Consorzio Eurolink, ci aveva appena consegnato la Relazione di aggiornamento del progetto definitivo e che si era in fase di istruttoria. Per legge non avremmo potuto consegnare qualcosa che noi stessi, come Cda della “Stretto”, dovevamo ancora esaminare e approvare».