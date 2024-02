Bancarotta fraudolenta a Capo d'Orlando: rinviato a giudizio l'ex sindaco Enzo Sindoni

Risponderà delle accuse a suo carico nel processo che si aprirà il prossimo 3 aprile, di fronte al collegio del Tribunale di Patti, l’imprenditore ed ex sindaco di Capo d’Orlando Enzo Sindoni. Il Gup Eugenio Aliquò, a conclusione dell’udienza preliminare celebrata ieri, ne ha infatti disposto il rinvio a giudizio per le imputazioni a suo carico legate, secondo la prospettazione investigativa, alla presunta bancarotta fraudolenta di tre società di cui Sindoni è stato ritenuto amministratore di fatto. Accuse per le quali dallo scorso 29 dicembre l’ex primo cittadino orlandino si trova agli arresti domiciliari, lo ricordiamo, dopo che la Suprema Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso avverso la precedente ordinanza del Tribunale del Riesame di Messina che accolse la misura cautelare in origine negata dal Gip di Patti.

In rubrica, secondo quanto ricostruito nelle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, presunti dissesti finanziari per un ammontare complessivo di oltre 86 milioni di euro, con pendenze in larga parte nei confronti dell’erario, nell’ambito delle procedure fallimentari di società con sede a Capo d’Orlando, particolarmente note ed attive in svariati settori. Tra queste l’Orlandina Basket, per decenni all’apice della pallacanestro italiana con la massima serie raggiunta nel 2005 e di cui lo stesso Sindoni è stato amministratore e legale rappresentante, poi la Pubblisystem srl, già editrice dell’emittente televisiva “Antenna del Mediterraneo” ed il consorzio Upea (Unione Produttori Esportatori Agrumi) attivo nella commercializzazione dei prodotti agrumicoli. Queste ultime due, secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbero state gestite invece attraverso prestanome.