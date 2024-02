Patti, non ci sono più loculi al cimitero e arrivano le prime requisizioni

Al cimitero del centro e in quelli delle frazioni Scala e Sorrentini non sono più disponibili loculi per la tumulazione delle salme.

È quanto si evince dalla relazione presentata di recente ai vertici di Palazzo dell’Aquila dal responsabile comunale del settore competente.

L’endemica carenza di posti sepolcrali nelle tre strutture cimiteriali cittadine sembra giunta a un punto di non ritorno, tanto da spingere i vertici comunali ad adottare soluzioni drastiche. È infatti di ieri l’emissione, da parte del primo cittadino Gianluca Bonsignore, di un’ordinanza «contingibile e urgente» che impone la requisizione di un loculo già concesso a un cittadino. Si tratta di un provvedimento necessario per poter procedere alla tumulazione della salma di una donna deceduta nei giorni scorsi, ma a cui non è stata ancora garantita una degna sepoltura.

