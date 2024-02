Ospedale di Mistretta, Cuccì: "Concorsi nel più breve tempo possibile. La neuroriabilitazione non si tocca"

Una sfida da rilanciare per riconquistare la fiducia di un territorio disilluso da impegni troppo spesso caduti nel vuoto, quella che il neo commissario straordinario dell’Asp 5 di Messina e prossimo direttore generale Giuseppe Cuccì raccoglie sui Nebrodi. Nei giorni scorsi il primo approccio con la visita all’ospedale “Santissimo Salvatore” di Mistretta per prendere contezza di realtà e criticità «come si ripete ovunque legate prevalentemente alla carenza di personale» e tracciare la rotta futura.

«Cercheremo di avviare le attività concorsuali nel più breve tempo così come l’affidamento con gara aperta di attività specialistiche già in precedenza poste in essere», spiega il commissario Cuccì alla Gazzetta del Sud. «Abbiamo utilizzato un criterio lineare per rendere ancor più affidabile e sicuro l’affidamento anche sotto l’aspetto normativo oltreché dell’appropriatezza dei servizi». Nei giorni scorsi il tavolo sindacale propedeutico all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per attività chirurgiche ed ambulatoriali negli ospedali di Mistretta e Sant’Agata Militello. «Un incontro con una dialettica costruttiva e molto produttivo per input e suggerimenti che ci sono stati dati», commenta Cuccì confermando la dirittura d’arrivo del bando. «Sulla necessità di privilegiare il servizio pubblico ci troviamo perfettamente d’accordo, il problema però è reclutare personale che sia non solo all’altezza ma anche disponibile a spostarsi soprattutto nelle zone interne. Ho già chiesto al dirigente del servizio risorse umane di avere un quadro sinottico delle varie discipline, principalmente quelle in questo momento più carenti, a partire dall’emergenza urgenza». Accompagnato dal sindaco Tatà Sanzarello, dala direttrice del presidio Lucia Sottile e dai dirigenti medici, insieme alla direttrice sanitaria dell’Asp Rosalia Murè, il commissario ha visitato anche l’ala di neuroriabilitazione intensiva gestita dall’ICS Maugeri, prorogata come già riferito al 30 aprile nelle more del nuovo bando pubblico, ed incontrato l’assemblea dei sindaci del distretto.