Messina: il generale Maurizio Taffuri incontra il questore Gargano, la rettrice Spatari e il provveditore Vadalà

Questa mattina il generale Maurizio Taffuri, comandante della brigata Aosta, ha incontrato a palazzo Sant’Elia, nel cuore della città dello Stretto, il dott. Annino Gargano, insediatosi ieri al vertice della Questura di Messina, la prof.ssa Giovanna Spatari, rettrice dell’Università degli Studi e il prof. Stellario Vadalà, dirigente dell’Ufficio VIII dell’Ambito Terriroriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Gli incontri sono stati un proficuo scambio di vedute e confronto con il questore per la cooperazione tra istituzioni sul territorio messinese. Con la rettrice, l’esercito ha dato nuovo slancio al protocollo d’intesa siglato nel 2021 con l’Università per scambi formativi tra mondo accademico e militare. In ultimo, con il provveditore agli studi si sono lanciate future collaborazioni per rafforzare e analizzare nelle scuole, con il contributo dell’esercito, il valore della legalità.