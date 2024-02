Dolore e sgomento a Tortorici per il 42enne Stefano Iuculano morto a Praga. Promossa una raccolta fondi

Una comunità affranta dal dolore per la prematura scomparsa di Stefano Iuculano, 42enne di Tortorici (in provincia di Messina) morto nei giorni scorsi mentre si trovava a Praga. Danni fuori per lavoro a Milano, Stefano era comunque un volto molto conosciuto nell'hinterland nebroideo e sui social sono tanti i messaggi di sgomento e commozione. Alcuni amici hanno anche deciso di promuovere una raccolta fondi per aiutare la famiglia della vittima.

"La notizia della prematura scomparsa del Caro Stefano Iuculano ha lasciato senza parole e con un’infinità tristezza l’intera comunità. Come suoi amici, ci sentiamo in dovere di organizzare questa raccolta fondi da destinare alla famiglia, in maniera tale da contribuire alle spese che dovranno affrontare essendo che è venuto a mancare all’estero. Un piccolo gesto di solidarietà nei confronti di una persona amica di tutti".