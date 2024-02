Panarea, mini-ambulanza senza autista: ferito trasportato... su una motoape VIDEO

Non sono trascorse nemmeno trentasei ore dall'ultimo grido di allarme degli isolani. E a Panarea, la "Perla delle Eolie", la mini-ambulanza, che al suo arrivo era stata salutata con entusiasmo, continua a non avere autisti autorizzati . Stavolta è toccato a una motoape trasportare fino all'elipista un operaio che doveva essere trasferito d'urgenza dopo un incidente . L'uomo si trovava in un pozzetto per il passaggio della fibra ottica e da quanto si è appreso i lavori non erano stati segnalati. Un mezzo, mentre stava transitando, lo ha investito. E l'uomo ha riportato fratture all'arto inferiore sinistro e un trauma addominale. La soluzione più immediata? Quella che ripetono i residenti, da giorni, che a gran voce chiedono di essere ascoltati. A Panarea, infatti, ci sono alcuni giovani volontari che dopo un corso di formazione erano stati già autorizzati da tempo a guidare la mini-ambulanza, ma dalla scorsa stagione estiva è calato il veto. E i panarellesi, ancora una volta, devono fare i conti con un pronto soccorso arrangiato e con la presenza di una mini-ambulanza "fantasma".

Dal 7 luglio e fino alla fine di settembre, nell'isola di Panarea, ci sono stati due autisti-soccorritori e una mini-ambulanza. Il mezzo, di proprietà della protezione civile del comune di Lipari, era stato concesso in comodato d'uso gratuito all'Asp di Messina. Ma la gestione del pronto soccorso è del 118. A ottobre, però, come sottolineno gli isolani, amareggiati, si è tornati "nelle mani di nessuno". Due interventi, in meno di un mese e fino allo scorso 14 febbraio, sono stati fatti con una macchina elettrica, messa a disposizione dagli isolani. E oggi è toccato a una motoape che acceca per le sue condizioni igienico-sanitarie. Pur avendo, però, una bella mini-ambulanza parcheggiata. E nonostante sull'isola ci sia un'associazione di nove persone, con attestati e corsi di formazione. E tornano alla mente i continui disagi, come i recenti soccorsi in apecar, a Ferragosto, in piena stagione. O le immagini, diventate virali, di chi spingeva a mano la vecchia ambulanza che lasciava a piedi chi necessitava di un'assistenza: "Sull'isola - affermano i panarellesi, su tutte le furie - c'è un'associazione di nove persone, con attestato e corsi di formazione, che non possono utilizzare l'ambulanza, perchè frenati dalla burocrazia. E a pagare le conseguenze, purtroppo, sono sempre gli isolani. Perché non dare a questi ragazzi un'autorizzazione e permettere loro di utilizzare l'ambulanza? È assurdo che resti parcheggiata e immobile. Inoltre, nei mesi scorsi, diversi turisti hanno donato un defibrillatore e alcune macchine, ferme, al momento, in un magazzino di Panarea. Con l'Asp di Messina che non vuole prendersene carico".